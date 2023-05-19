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    • Мостовой прокомментировал признание Кокорина игроком сезона на Кипре

    Мостовой прокомментировал признание Кокорина игроком сезона на Кипре

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина игроком сезона в чемпионате Кипра.

    «Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр – это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект.

    Сейчас трудно говорить о «Фиорентине», потому что команда хорошо играет. Найдут ли ему место там? Пока трудно сказать, потому что много подводных камней», – сказал Мостовой.

    • Форварда «Ариса» признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
    • Статистика российского нападающего в лиге: 13 голов и 6 ассистов в 25 матчах.
    • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17524

      Garrincha58 26 минут назад

      теперь он на Кипре Царь

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