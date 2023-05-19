Мостовой прокомментировал признание Кокорина игроком сезона на Кипре

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина игроком сезона в чемпионате Кипра.

«Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр – это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект.

Сейчас трудно говорить о «Фиорентине», потому что команда хорошо играет. Найдут ли ему место там? Пока трудно сказать, потому что много подводных камней», – сказал Мостовой.