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Мостовой прокомментировал признание Кокорина игроком сезона на Кипре

19 мая 2023, 19:30
2

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина игроком сезона в чемпионате Кипра.

«Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр – это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект.

Сейчас трудно говорить о «Фиорентине», потому что команда хорошо играет. Найдут ли ему место там? Пока трудно сказать, потому что много подводных камней», – сказал Мостовой.

  • Форварда «Ариса» признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
  • Статистика российского нападающего в лиге: 13 голов и 6 ассистов в 25 матчах.
  • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Garrincha58
1684515886
теперь он на Кипре Царь
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