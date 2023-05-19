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    • Боссы «Реала» оценили работу Анчелотти в этом сезоне после 0:4 с «Ман Сити»

    Боссы «Реала» оценили работу Анчелотти в этом сезоне после 0:4 с «Ман Сити»

    «Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти после поражения от «Ман Сити» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

    По информации AS, в руководстве мадридского клуба считают, что команда отлично выступила в Кубке Испании, приемлемо сыграла в Лигу чемпионов и плохо – в Примере.

    Однако, неудачи в чемпионате не повлияют на будущее Анчелотти – «Реал» не собирается его увольнять.

    • «Реал» проиграл чемпионство в Примере «Барселоне».
    • Контракт Анчелотти действует до 2024 года.
    • В его приглашении заинтересована сборная Бразилии.

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    Источник: AS

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