Боссы «Реала» оценили работу Анчелотти в этом сезоне после 0:4 с «Ман Сити»

«Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти после поражения от «Ман Сити» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.
По информации AS, в руководстве мадридского клуба считают, что команда отлично выступила в Кубке Испании, приемлемо сыграла в Лигу чемпионов и плохо – в Примере.
Однако, неудачи в чемпионате не повлияют на будущее Анчелотти – «Реал» не собирается его увольнять.
- «Реал» проиграл чемпионство в Примере «Барселоне».
- Контракт Анчелотти действует до 2024 года.
- В его приглашении заинтересована сборная Бразилии.
Источник: AS