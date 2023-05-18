Игнатьев: «Тренировать «Зенит» сложнее, чем любой другой клуб РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев обратил внимание на сложность работы главным тренером «Зенита». Этот пост с 2018 года занимает Сергей Семак.

– Я уверен, что «Зените» работать тренером сложнее, чем в любом другом клубе РПЛ. Там не дадут скидку ни на что, будут отслеживать и сканировать каждый твой шаг. Это не «Уфа», условно говоря. «Вот мы делаем так, – дают понять тренеру в клубе, – и ты так делай». А чтобы делать работу правильно, надо знать хорошо предмет, нюансы.

– Чем больше клуб, тем сложнее в нем работать?

– Там не столько творческий процесс «заедает», сколько коммуникации. Как ты выстроишь отношения с игроками, насколько будешь честен с ними, какая между вами дистанция. Поймут ли твои требования и взгляды на футбол те же Малком, Клаудиньо. Или они скажут: да нет, дескать, вот мы работали с тренером сборной Бразилии и вот он... Начнут сравнивать, вносить разброд. Для того чтобы управлять таким большим коллективом, нужен особый талант.

– Те, кто говорят, что Семак побеждает, благодаря лучшему составу, ошибаются?

– Конечно, ошибаются. Этот состав нужно каждый раз вооружать идеями, вдохновлять на победы. Причем игроки должны верить тренеру, что нужно все делать именно так, как он говорит, а не иначе. Это все очень сложно. А у Семака пять лет подряд получается.

– Вам не скучно смотреть чемпионат, в котором все время побеждает «Зенит»?

– Это реальность, скучно не скучно. Так весь футбольный мир устроен: в Испании побеждает чаще «Барселона» и «Реал», в Германии – «Бавария», в Англии – «Манчестер Сити», «Ливерпуль».. У кого больше финансовых возможностей и лучшая организация, тот, как правило, выигрывает. Другое дело нужно, чтобы команды второго, третьего ряда тянулись к лидерам. Чтобы болельщики ждали тура и думали: ага, а вот интересно – сможет «Краснодар» дать бой «Зениту», или они мальчики для битья? Мы увидели в последнем матче, что «Краснодар» достойно выглядел на фоне «Зенита», пусть тот уже был в роли чемпиона. Значит, есть надежда, и другие клубы подтянутся, составят конкуренцию «Зениту».