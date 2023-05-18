Селюк: «Как только я снял проклятие африканских шаманов, «Ман Сити» не остановить»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что снял проклятие шаманов в отношении «Манчестер Сити».

«Вот видите, как только я снял проклятие африканских шаманов, «Манчестер Сити» сразу не остановить. Уже сейчас они переедут всех танком. Заметьте, в прошлом году проклятие шаманов действовало, и они не смогли обыграть «Реал», даже ведя в счете 1:0 – на последних двух минутах пропустили два гола и вылетели.

Сейчас – дорога открыта, как написали СМИ всего мира. «Манчестер Сити» просто вынес «Реал» в одну калитку – 4:0, Мадрид даже сам себе гол забил. А это нонсенс!

Я очень доволен, рад за Гвардиолу. Уверен, что Пеп станет первым тренером в истории, который взял требл в «Барселоне» и четыре титула за один сезон с «Манчестер Сити». Эта команда достойна. Мы знаем, что на протяжении многих лет «Сити» играл очень хорошо, но шаманы стопорили их на пути к победе в Лиге чемпионов, а сейчас путь открыт.

Смешно? Многие говорят, что это глупость. Вот мне Юрий Палыч Семин объяснял то‑се… Но сам‑то он в своем петушке, если «Локомотив» побеждал, был готов и в июне ходить! Посмотрите – сколько лет действует проклятие Белы Гуттманна в случае с «Бенфикой»! Сколько поражений у них в финалах еврокубков. Надо жить правильно, и все будет хорошо.

Если со спортивной точки зрения, то я рад, что многие игроки «Манчестер Сити», которые уже на закате карьеры, смогут выиграть титул. Особенно это касается Кевина Де Брюйне. У него появился еще один шанс выиграть Лигу чемпионов.

Многие думают, что раз «Сити» так переехал «Реал», то «Интеру» в финале делать нечего. Однако итальянцы умеют тактически грамотно строить защиту, им очень тяжело забить. Впрочем, я все равно думаю, что вчера был скрытый финал Лиги чемпионов между «Сити» и «Реалом», – сказал Селюк.