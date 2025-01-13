14 января на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Команды подходят к встрече с разным настроем: «Брентфорд» показывает стабильные, но не всегда успешные результаты, а «Манчестер Сити» набрал отличную форму и претендует на верхние строчки таблицы.

«Брентфорд»

«Брентфорд» в этом сезоне продемонстрировал неплохие результаты, набрав 27 очков после 20 туров и располагаясь на 11-м месте. Команда в последнее время показала хорошую результативность, особенно в победе над «Саутгемптоном» (5:0), но и пропускает достаточно много – в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Бриан Мбемо, продолжает забивать, но в атаке он не может обеспечить стабильную форму всей команды. В домашних играх «Брентфорд» сталкивается с трудностями, проигрывая в трех последних матчах на «Брентфорд Комьюнити».

Последние матчи «Брентфорда»:

11.01.2025: Брентфорд 0:1 Плимут (Кубок)

04.01.2025: Саутгемптон 0:5 Брентфорд

01.01.2025: Брентфорд 1:3 Арсенал

27.12.2024: Брайтон 0:0 Брентфорд

21.12.2024: Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит сильный сезон, занимая 6-е место с 34 очками. Команда выиграла в 3 последних матчах в Премьер-лиге, забивая в среднем 3.20 гола за игру. Лидер атак, Эрлинг Холанд, продолжает устанавливать новые рекорды, забив 21 гол в 27 матчах. За последние 5 матчей команда пропустила всего 4 гола, что свидетельствует о надежной обороне. «Манчестер Сити» не проигрывает в последних 3 играх в Премьер-лиге, и их форма в атаке продолжает впечатлять.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

11.01.2025: Манчестер Сити 8:0 Солфорд Сити (Кубок)

04.01.2025: Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм

29.12.2024: Лестер 0:2 Манчестер Сити

26.12.2024: Манчестер Сити 1:1 Эвертон

21.12.2024: Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити

Личные встречи

История очных встреч между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» говорит в пользу гостей. Манчестерцы выиграли 3 последних матча против «Брентфорда» в Премьер-лиге, в том числе и в первом круге сезона 2024/2025 (2:1). Однако стоит отметить, что на «Брентфорд Комьюнити» хозяева несколько раз удачно защищались, и «Сити» не всегда легко проходил эту команду. Несмотря на это, «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, и в предстоящем матче маловероятно, что «Брентфорд» сумеет оказать серьезное сопротивление.

Последние встречи:

Статистика команд

«Брентфорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает показывать отличные результаты, в том числе и в гостевых матчах, и, несмотря на крепкий состав «Брентфорда», который способен забивать, команда Пепа Гвардиолы выглядит фаворитом в этой встрече. Ожидается, что «Сити» сможет контролировать игру и добиться победы, но учитывая атакующий потенциал хозяев, «Брентфорд» вполне может забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 8.00.

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