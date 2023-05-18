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    • Уткин прокомментировал результат матча «Манчестер Сити» – «Реал» (4:0)

    Уткин прокомментировал результат матча «Манчестер Сити» – «Реал» (4:0)

    Василий Уткин высказался об ответном полуфинале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    • Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.
    • В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.
    • В финале «Сити» встретится с «Интером».

    «Ну, в одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил – сезон Пепа: «Сити» так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон.

    Магия «Реала» разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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