Уткин прокомментировал результат матча «Манчестер Сити» – «Реал» (4:0)

Василий Уткин высказался об ответном полуфинале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.

В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.

В финале «Сити» встретится с «Интером».

«Ну, в одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил – сезон Пепа: «Сити» так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон.

Магия «Реала» разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.