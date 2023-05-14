Журавель считает, что Юран соврал в интервью перед игрой с «Факелом»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель возмутился предматчевым интервью главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана перед игрой 27-го тура РПЛ против «Факела».

В нем Юран сказал, что не знает, как сыграли днем «Крылья Советов» – конкурент нижегородцев за сохранение места в РПЛ.

«Кто-нибудь верит, что Сергей Николаевич не знал, как сыграли «Крылья»? Думаю, никто.

Но тогда помогите набросать варианты, зачем Юран устраивает перед камерой такой забавный спектакль», – написал Журавель.