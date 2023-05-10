Месси прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на решение «Барселоны» и Серхио Бускетса не продлевать контракт. Игрок уйдет летом.
«На поле ты был под пятым номером, но как игрок и человек ты на все десять. Желаю тебе всего лучшего на новом этапе карьеры.
Спасибо тебе за то что ты делал на поле и за его пределами. У нас были хорошие и сложные моменты. Они останутся навсегда! Обнимаю тебя», – написал Месси в социальной сети.
- Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
- Не исключено, что Месси и Бускетс там воссоединятся. Этого хотят саудовцы.
- Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
Источник: «Бомбардир»