Месси прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на решение «Барселоны» и Серхио Бускетса не продлевать контракт. Игрок уйдет летом.

«На поле ты был под пятым номером, но как игрок и человек ты на все десять. Желаю тебе всего лучшего на новом этапе карьеры.

Спасибо тебе за то что ты делал на поле и за его пределами. У нас были хорошие и сложные моменты. Они останутся навсегда! Обнимаю тебя», – написал Месси в социальной сети.