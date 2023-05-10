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    Месси прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на решение «Барселоны» и Серхио Бускетса не продлевать контракт. Игрок уйдет летом.

    «На поле ты был под пятым номером, но как игрок и человек ты на все десять. Желаю тебе всего лучшего на новом этапе карьеры.

    Спасибо тебе за то что ты делал на поле и за его пределами. У нас были хорошие и сложные моменты. Они останутся навсегда! Обнимаю тебя», – написал Месси в социальной сети.

    • Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
    • Не исключено, что Месси и Бускетс там воссоединятся. Этого хотят саудовцы.
    • Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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