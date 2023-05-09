Отец Месси высказался о будущем Лео

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, опроверг информацию о скором трансфере игрока в Саудовскую Аравию.

«Мы ничего не согласовывали на следующий сезон ни с одним клубом. Решение примем только после окончания сезона.

Слухи ходят постоянно, и люди используют имя Месси для популярности. Медиа проявляют неуважение», – написал Месси-старший в социальной сети.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».

Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.

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