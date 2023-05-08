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    Овермарс: «Мое сердце мертво на 45%»

    Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс рассказал о проблемах со здоровьем.

    • В январе сообщалось, что из-за инфаркта у 50-летнего функционера отмерла часть сердечной мышцы.
    • Отмечалось, сердце голландца может перекачивать только 30 процентов крови от своего объема вместо 60-70%.

    «Мне нужно отдышаться, когда я много говорю, и мне нужна энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертво на 45%, но не надо меня жалеть. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию, насколько я могу.

    Если в повестке дня есть важные моменты или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу восстановиться на следующий день. Я лучше умру на работе, чем ничего не делая», – цитирует Овермарса Het Laatste Nieuws.

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    Источник: Sport24

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    08.05.2023 13:59
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