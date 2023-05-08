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Овермарс: «Мое сердце мертво на 45%»

8 мая 2023, 13:59

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс рассказал о проблемах со здоровьем.

  • В январе сообщалось, что из-за инфаркта у 50-летнего функционера отмерла часть сердечной мышцы.
  • Отмечалось, сердце голландца может перекачивать только 30 процентов крови от своего объема вместо 60-70%.

«Мне нужно отдышаться, когда я много говорю, и мне нужна энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертво на 45%, но не надо меня жалеть. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию, насколько я могу.

Если в повестке дня есть важные моменты или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу восстановиться на следующий день. Я лучше умру на работе, чем ничего не делая», – цитирует Овермарса Het Laatste Nieuws.

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Источник: Sport24
Бельгия. Про-Лига Антверпен
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