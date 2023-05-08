Овермарс: «Мое сердце мертво на 45%»

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс рассказал о проблемах со здоровьем.

В январе сообщалось, что из-за инфаркта у 50-летнего функционера отмерла часть сердечной мышцы.

Отмечалось, сердце голландца может перекачивать только 30 процентов крови от своего объема вместо 60-70%.

«Мне нужно отдышаться, когда я много говорю, и мне нужна энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертво на 45%, но не надо меня жалеть. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию, насколько я могу.

Если в повестке дня есть важные моменты или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу восстановиться на следующий день. Я лучше умру на работе, чем ничего не делая», – цитирует Овермарса Het Laatste Nieuws.