Сборная России по хоккею сенсационно проиграла Белоруссии

Сборная России по хоккею (собрана из игроков не старше 25 лет) проиграла на товарищеском турнире в Казахстане Белоруссии. Счет 4:7.

Россиян тренирует Роман Ротенберг (он также главный тренер СКА), а белорусов – россиянин Дмитрий Квартальнов, который также работает в минском «Динамо».

Букмекеры давали на победу России коэффициент 1,24, на победу Белоруссии – 10.

Россияне и белорусы сейчас отстранены от чемпионата мира по хоккею. Он на днях стартует в Риге и Тампере (Финляндия).

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