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    Сборная России по хоккею сенсационно проиграла Белоруссии

    Сборная России по хоккею (собрана из игроков не старше 25 лет) проиграла на товарищеском турнире в Казахстане Белоруссии. Счет 4:7.

    Россиян тренирует Роман Ротенберг (он также главный тренер СКА), а белорусов – россиянин Дмитрий Квартальнов, который также работает в минском «Динамо».

    Букмекеры давали на победу России коэффициент 1,24, на победу Белоруссии – 10.

    • Россияне и белорусы сейчас отстранены от чемпионата мира по хоккею. Он на днях стартует в Риге и Тампере (Финляндия).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      FaTeK 1945 6 мая, 21:07

      ... Надо гнать В Ротенберга, к чертям собачьим.

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      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 6 мая, 20:10

      Договорняк и будут так обмениваться победами

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