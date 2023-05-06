Сборная России по хоккею сенсационно проиграла Белоруссии

... Надо гнать В Ротенберга, к чертям собачьим.
Сборная России по хоккею (собрана из игроков не старше 25 лет) проиграла на товарищеском турнире в Казахстане Белоруссии. Счет 4:7.
Россиян тренирует Роман Ротенберг (он также главный тренер СКА), а белорусов – россиянин Дмитрий Квартальнов, который также работает в минском «Динамо».
Букмекеры давали на победу России коэффициент 1,24, на победу Белоруссии – 10.
- Россияне и белорусы сейчас отстранены от чемпионата мира по хоккею. Он на днях стартует в Риге и Тампере (Финляндия).
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением