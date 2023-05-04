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  • Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»

Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»

4 мая 2023, 16:37
5

Журналист Василий Уткин оценил результаты «Динамо» в этом сезоне.

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия. Вообще, юбилейные матчи много кому не удаются. Но редко кому-то они не удаются так, как «Динамо».

«Динамо» просто, по-моему, забыло выйти на эту игру. Потому что в матче юбилея очень легко взорваться, ведь от тебя много чего ждут. Но это всегда видно. А вот «Динамо» подумало, что может и не стоило этот матч играть.

Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока в очередной раз клуб показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души. А душа у меня глубокая, потому что у меня большое тело, и там внутри есть душа.

«Динамо» в этом году неоднократно показало, что у них есть свой стиль. Согласитесь, это интересно – пройти «Зенит» в Кубке России и проиграть «Акрону»; сыграть в матче столетия с одной из слабейших команд РПЛ и проиграть. Даже не знаю, с чем это сравнить», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

  • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
  • Недавно клуб отметил 100-летие.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Уткин Василий
Комментарии (5)
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Таврида
1683208318
Уткен, душа у тебя где-то в глубине жира застряла. Динамо в пердиве и так уже побывало, а вот Локомотив жалко было потерять. Но все у проводниц настроилось, вот за них я рад.
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Красногвардейчик
1683209771
В таком жирном теле, души не может быть.....один желудок....из которого постоянно желчь льётся
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jek718875
1683217965
А пятая точка ещё больше...
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neim
1683235122
К тому же, она еще и гадкая, душа твоя.
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Мортус
1683282083
Фу мля. Если глубокая, то боюсь даже представить, где она у бывшего комментатора находится.
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