Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»

    Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»

    Журналист Василий Уткин оценил результаты «Динамо» в этом сезоне.

    «Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия. Вообще, юбилейные матчи много кому не удаются. Но редко кому-то они не удаются так, как «Динамо».

    «Динамо» просто, по-моему, забыло выйти на эту игру. Потому что в матче юбилея очень легко взорваться, ведь от тебя много чего ждут. Но это всегда видно. А вот «Динамо» подумало, что может и не стоило этот матч играть.

    Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока в очередной раз клуб показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души. А душа у меня глубокая, потому что у меня большое тело, и там внутри есть душа.

    «Динамо» в этом году неоднократно показало, что у них есть свой стиль. Согласитесь, это интересно – пройти «Зенит» в Кубке России и проиграть «Акрону»; сыграть в матче столетия с одной из слабейших команд РПЛ и проиграть. Даже не знаю, с чем это сравнить», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Недавно клуб отметил 100-летие.

    Новости по теме
    «Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»
    Уткин язвительно отреагировал на рекордное число пенальти за тур в РПЛ 1
    Уткин подловил МВД на противоречии по поводу Fan ID 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 1 час назад

      В таком жирном теле, души не может быть.....один желудок....из которого постоянно желчь льётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 1 час назад

      Уткен, душа у тебя где-то в глубине жира застряла. Динамо в пердиве и так уже побывало, а вот Локомотив жалко было потерять. Но все у проводниц настроилось, вот за них я рад.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 