Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»

Журналист Василий Уткин оценил результаты «Динамо» в этом сезоне.

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия. Вообще, юбилейные матчи много кому не удаются. Но редко кому-то они не удаются так, как «Динамо».

«Динамо» просто, по-моему, забыло выйти на эту игру. Потому что в матче юбилея очень легко взорваться, ведь от тебя много чего ждут. Но это всегда видно. А вот «Динамо» подумало, что может и не стоило этот матч играть.

Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока в очередной раз клуб показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души. А душа у меня глубокая, потому что у меня большое тело, и там внутри есть душа.

«Динамо» в этом году неоднократно показало, что у них есть свой стиль. Согласитесь, это интересно – пройти «Зенит» в Кубке России и проиграть «Акрону»; сыграть в матче столетия с одной из слабейших команд РПЛ и проиграть. Даже не знаю, с чем это сравнить», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.