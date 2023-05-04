«Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему команды Валерия Карпина удачно играют против «Спартака».

«Почему у Карпина только два поражения из 10 матчей против «Спартака»? Фактор простой – настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых.

Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели? Чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» – заявил Канчельскис.