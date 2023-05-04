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    • «Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб

    «Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему команды Валерия Карпина удачно играют против «Спартака».

    «Почему у Карпина только два поражения из 10 матчей против «Спартака»? Фактор простой – настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых.

    Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели? Чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» – заявил Канчельскис.

    • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
    • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11565

      alp 25 минут назад

      современный спартак, это истерика и шантаж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 29 минут назад

      Иногда вообще не понимаешь, что он несет. Такое ощущение, что у него шизофрения. Одна личность ему нашептывает чушь, а другая - на эту чушь дает комментарий. Где вообще он откопал про нытье на счет настроя, чемпионства каждый сезон и тому подобные вЫкаки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +741

      Янвapь 69 34 минуты назад

      Хряки - это дно и компрометация росфутбола

      1
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      Рейтинг: +100

      BoevStas1 42 минуты назад

      Ин на паскуда...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Срам какой то. Расформировать срам так! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n 3 часа назад

      Если бы еще факты прикрепил... А так только пустословие)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 3 часа назад

      нытики, вылазьте))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > R_a_i_n 3 часа назад

      это ты не слезаешь с наших веток ибо на ваших нет никого...

      3
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      Рейтинг: +4642

      fakeid > R_a_i_n 3 часа назад

      первый пошёл)

      2
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > fakeid 3 часа назад

      кто в тебя вошёл?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > шахта Заполярная 1 час назад

      Муж его, палковводец.

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      Ответить
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > R_a_i_n 29 минут назад

      ммм, вон оно чёёё, хренайди жена палковводца))

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