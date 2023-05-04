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  • «Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб

«Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб

4 мая 2023, 14:55
8

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему команды Валерия Карпина удачно играют против «Спартака».

«Почему у Карпина только два поражения из 10 матчей против «Спартака»? Фактор простой – настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых.

Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели? Чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» – заявил Канчельскис.

  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
  • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1683201843
Если бы еще факты прикрепил... А так только пустословие)
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BoevStas1
1683211036
Ин на паскуда...)
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FCSpartakM
1683211812
Иногда вообще не понимаешь, что он несет. Такое ощущение, что у него шизофрения. Одна личность ему нашептывает чушь, а другая - на эту чушь дает комментарий. Где вообще он откопал про нытье на счет настроя, чемпионства каждый сезон и тому подобные вЫкаки
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alp
1683212070
современный спартак, это истерика и шантаж
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paracetamol
1683218027
Против Зенита тоже все настраиваются, и что? А ничего, Зенит всех давит, потому что не спердяк!
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эд100
1683218889
нууу..., этот бред от кончиты прям в топчик, наверно долго выдумывал....
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