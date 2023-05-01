Фигуристка Медведева устроила необычную фотосессию в колготках в сетку

Российская фигуристка Евгения Медведева устроила новую фотосессию.

Спортсменка предстала с накладными белыми пучками на ресницах. На ногах – колготки в сетку.

«Белый модный пост», – подписала девушка.

23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.

У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.

Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

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Фото: социальные сети Евгении Медведевой

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