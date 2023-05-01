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  • Фигуристка Медведева устроила необычную фотосессию в колготках в сетку

Фигуристка Медведева устроила необычную фотосессию в колготках в сетку

1 мая 2023, 22:51
4

Российская фигуристка Евгения Медведева устроила новую фотосессию.

Спортсменка предстала с накладными белыми пучками на ресницах. На ногах – колготки в сетку.

«Белый модный пост», – подписала девушка.

  • 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
  • У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
  • Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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Мага 13
1683015838
"кокаином, серебряной пылью, все дороги мои занесло"? чет куда-то не туда Медведеву понесло
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Дядя Серёжа
1683018788
Пока есть тело, делает дело, Торгует телом наверно умело, Раздеться хоть как действует смело, Пока не залетела...
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