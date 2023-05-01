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    • Фигуристка Медведева устроила необычную фотосессию в колготках в сетку

    Фигуристка Медведева устроила необычную фотосессию в колготках в сетку

    Российская фигуристка Евгения Медведева устроила новую фотосессию.

    Спортсменка предстала с накладными белыми пучками на ресницах. На ногах – колготки в сетку.

    «Белый модный пост», – подписала девушка.

    • 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
    • У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
    • Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

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    Фото: социальные сети Евгении Медведевой

    Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

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    Медведева выложила чувственное видео в коротком платье

    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2023 22:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 12:13

      Пока есть тело, делает дело,
      Торгует телом наверно умело,
      Раздеться хоть как действует смело,
      Пока не залетела...

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      Рейтинг: +10

      RockyTsicasso > Дядя Серёжа 3 мая, 00:23

      Не пробуйте рифмовать у вас очень ***** получается

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > RockyTsicasso 3 мая, 09:00

      Пушкин?

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      Рейтинг: +5705

      afw13 2 мая, 11:23

      "кокаином, серебряной пылью,
      все дороги мои занесло"?
      чет куда-то не туда Медведеву понесло

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