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    • Асхабадзе: «Это ошибка, что судьи встретились только со «Спартаком»

    Асхабадзе: «Это ошибка, что судьи встретились только со «Спартаком»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недоволен, что в марте судьи РПЛ встретились только с одной командой – со «Спартаком».

    – В чем были ваши претензии, вопросы главе судейства?

    – Это ряд вопросов, которые интересуют не только наш, но и другие клубы. Система назначений, вопросы трактовок – конкретный пример: когда на семинарах приводят моменты и говорят, что это фол, это пенальти, все это запоминают, а в игре трактовка другая, а у ЭСК – третья. Интересно было, как устроена в департаменте система пряников – как устроена система мотивации. В прошлом году была увеличена оплата труда судей, это было решение клубов, а вот какие наказания существуют?

    – Вы удовлетворены ответами?

    – Не до конца, потому что не на все вопросы получил ответы. Но нам было сказано, что глава судейства вместе с сотрудниками будет посещать все клубы, которые этого захотят. Потому что общаться с одним клубом, на мой взгляд, было ошибкой.

    – Имеете в виду посещение «Спартака»?

    – Да. Мне было сказано, что приедут ко всем. И на таких встречах обсудить те или иные решения, задать вопросы. Такого рода встречи будут, будем ждать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4104

      Ziklop 37 минут назад

      и что не едут к остальным, некогда?

      0
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      Рейтинг: +2074

      ПалкоВводецъ (returned) 44 минуты назад

      Склизкие эти хряки. Вот поэтому их все ненавидят. Стыдно всегда за их подковёрные делишки. Гыгыгы

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