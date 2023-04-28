Асхабадзе: «Это ошибка, что судьи встретились только со «Спартаком»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недоволен, что в марте судьи РПЛ встретились только с одной командой – со «Спартаком».

– В чем были ваши претензии, вопросы главе судейства?

– Это ряд вопросов, которые интересуют не только наш, но и другие клубы. Система назначений, вопросы трактовок – конкретный пример: когда на семинарах приводят моменты и говорят, что это фол, это пенальти, все это запоминают, а в игре трактовка другая, а у ЭСК – третья. Интересно было, как устроена в департаменте система пряников – как устроена система мотивации. В прошлом году была увеличена оплата труда судей, это было решение клубов, а вот какие наказания существуют?

– Вы удовлетворены ответами?

– Не до конца, потому что не на все вопросы получил ответы. Но нам было сказано, что глава судейства вместе с сотрудниками будет посещать все клубы, которые этого захотят. Потому что общаться с одним клубом, на мой взгляд, было ошибкой.

– Имеете в виду посещение «Спартака»?

– Да. Мне было сказано, что приедут ко всем. И на таких встречах обсудить те или иные решения, задать вопросы. Такого рода встречи будут, будем ждать.