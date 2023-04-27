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    • Роналду выложил первый пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии

    Роналду выложил первый пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал мотивационную запись в соцсетях.

    Это его первый пост после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии от «Аль-Вахды» (0:1).

    «Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду, прикрепив несколько фото с тренировки.

    • Роналду не забил в третьем матче подряд.
    • Он перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
    • Португальца сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

    Фото: твиттер Криштиану Роналду

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    Сегодня, 11:48
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