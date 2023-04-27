Роналду выложил первый пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал мотивационную запись в соцсетях.

Это его первый пост после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии от «Аль-Вахды» (0:1).

«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду, прикрепив несколько фото с тренировки.

Роналду не забил в третьем матче подряд.

Он перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».

Португальца сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Фото: твиттер Криштиану Роналду