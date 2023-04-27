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  • Роналду выложил первый пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии

Роналду выложил первый пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии

27 апреля 2023, 11:48

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал мотивационную запись в соцсетях.

Это его первый пост после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии от «Аль-Вахды» (0:1).

«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду, прикрепив несколько фото с тренировки.

  • Роналду не забил в третьем матче подряд.
  • Он перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
  • Португальца сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Фото: твиттер Криштиану Роналду

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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
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