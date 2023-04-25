Губерниев призвал поставить Кокорину памятник с огромным стулом в руке

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил поставить памятник форварду «Ариса» Александру Кокорину в «Кофемании».

«Во-первых, он легенда «Кофемании». И я считаю, что бюст нужно поставить именно там. Бюст, где стоит Кокорин, а в руке у него огромный стул. Вот такой, мне кажется, нужен. Не знаю, как насчет «Динамо», но он легенда «Кофемании», это точно.

Я обращаюсь ко всем руководителям сети «Кофемании» с тем, что нужно обязательно поставить памятники Кокорину: он стоит гордо и держит в руке огромный стул и замахивается в сторону каждого посетителя», – сказал Губерниев.