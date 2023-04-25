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    • Губерниев призвал поставить Кокорину памятник с огромным стулом в руке

    Губерниев призвал поставить Кокорину памятник с огромным стулом в руке

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил поставить памятник форварду «Ариса» Александру Кокорину в «Кофемании».

    «Во-первых, он легенда «Кофемании». И я считаю, что бюст нужно поставить именно там. Бюст, где стоит Кокорин, а в руке у него огромный стул. Вот такой, мне кажется, нужен. Не знаю, как насчет «Динамо», но он легенда «Кофемании», это точно.

    Я обращаюсь ко всем руководителям сети «Кофемании» с тем, что нужно обязательно поставить памятники Кокорину: он стоит гордо и держит в руке огромный стул и замахивается в сторону каждого посетителя», – сказал Губерниев.

    • Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
    • В «Кофемании» он ударил стулом чиновника.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

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    Источник: Vseprosport

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    25.04.2023 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 13 часов назад

      ОКОЛО ЗАЧЕТНОГО КАФЕ

      0
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      Рейтинг: +2902

      фанат джигурды 15 часов назад

      Кокорина категорически осуждаю.

      Но, губеру я бы тоже поставил памятник в С-Пб в виде огромного рта и языка с выбитыми зубами.

      1
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      Рейтинг: +32

      Пингвины Антарктиды 16 часов назад

      Остроумно

      0
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      Рейтинг: +1747

      Fialet 16 часов назад

      А Цзюбе памятник с куем в руке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2118

      jek718875 > Fialet 8 часов назад

      Дзюпе памятник:руки в перчатках

      0
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