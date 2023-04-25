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    • Кокорин объяснил свои слова, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Кокорин объяснил свои слова, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну прокомментировал свои резонансные слова о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку.

    Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами – вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого!

    Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду» – заявил Кокорин.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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