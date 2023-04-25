Кокорин объяснил свои слова, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну прокомментировал свои резонансные слова о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку.

Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами – вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого!

Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду» – заявил Кокорин.