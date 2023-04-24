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    • Овечкин посетит матч «Динамо» – «Факел»: летом он может сыграть за клуб

    Овечкин посетит матч «Динамо» – «Факел»: летом он может сыграть за клуб

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приедет на матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел».

    «На первую домашнюю игру «Динамо» после юбилея пригонит Овечкин. Его «Вашингтон» не попал в плей-офф, потому появилась возможность поболеть за своих.

    Для полного счастья еще бы Александру выйти на поле. Но, увы, не в этот раз – в заявке РПЛ его нет. Но в межсезонье главный хоккеист России примет активное участие в жизни родной команды», – сообщает инсайдер Иван Карпов.

    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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