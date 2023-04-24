Овечкин посетит матч «Динамо» – «Факел»: летом он может сыграть за клуб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приедет на матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел».
«На первую домашнюю игру «Динамо» после юбилея пригонит Овечкин. Его «Вашингтон» не попал в плей-офф, потому появилась возможность поболеть за своих.
Для полного счастья еще бы Александру выйти на поле. Но, увы, не в этот раз – в заявке РПЛ его нет. Но в межсезонье главный хоккеист России примет активное участие в жизни родной команды», – сообщает инсайдер Иван Карпов.
- В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут.
- Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова