Овечкин посетит матч «Динамо» – «Факел»: летом он может сыграть за клуб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приедет на матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел».

«На первую домашнюю игру «Динамо» после юбилея пригонит Овечкин. Его «Вашингтон» не попал в плей-офф, потому появилась возможность поболеть за своих.

Для полного счастья еще бы Александру выйти на поле. Но, увы, не в этот раз – в заявке РПЛ его нет. Но в межсезонье главный хоккеист России примет активное участие в жизни родной команды», – сообщает инсайдер Иван Карпов.