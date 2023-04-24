Гасилин рассказал, у кого в «Зените» была самая крутая машина

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал бывшего одноклубника с самым крутым автомобилем.

– У Кокорина была самая крутая тачка в «Зените»?

– Нет, у Азмуна. «Ламба» Авентадор, желтая. Прикинь, как он по Питеру на ней ездил (смеется). Один раз на лежачем полицейском застрял.

А самые скромные машины были у Денисова. Он мог позволить себе все, но ездил на машине, которую выдавал клуб. Красавец!

Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.

В январе 2022-го иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

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