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    • Гасилин рассказал, у кого в «Зените» была самая крутая машина

    Гасилин рассказал, у кого в «Зените» была самая крутая машина

    Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал бывшего одноклубника с самым крутым автомобилем.

    – У Кокорина была самая крутая тачка в «Зените»?

    – Нет, у Азмуна. «Ламба» Авентадор, желтая. Прикинь, как он по Питеру на ней ездил (смеется). Один раз на лежачем полицейском застрял.

    А самые скромные машины были у Денисова. Он мог позволить себе все, но ездил на машине, которую выдавал клуб. Красавец!

    • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
    • В январе 2022-го иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

    Фото: http://imagebroker.com/#/search/ Global Look Press

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2114

      jek718875 9 минут назад

      Самая крутая это Жигуль 2101

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11507

      alp 1 час назад

      Дени$ов, экономный чингисхан..

      0
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