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    • Месси попросил у «Барселоны» сделать все возможное для своего возвращения (Жерар Ромеро)

    Месси попросил у «Барселоны» сделать все возможное для своего возвращения (Жерар Ромеро)

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси настроен на летний трансфер в «Барселону». Он попросил у клуба сделать все возможное для своего возвращения, пишет Managing Barca со ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро.

    Если до лета Месси поймет, что переход в «Барселону» не состоится, он продлит контракт с «ПСЖ», который истекает по окончании сезона.

    • Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1.
    • Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
    • В прошлом году Месси впервые стал чемпионом мира.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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    22.04.2023 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +514

      lipatov32 48 минут назад

      Ха. Ха. Ха!!!
      А нах ты уходил? Денег захотел?
      Заработал?
      Теперь в Барсу просится!
      Бред!!!!!

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