Месси попросил у «Барселоны» сделать все возможное для своего возвращения (Жерар Ромеро)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси настроен на летний трансфер в «Барселону». Он попросил у клуба сделать все возможное для своего возвращения, пишет Managing Barca со ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро.
Если до лета Месси поймет, что переход в «Барселону» не состоится, он продлит контракт с «ПСЖ», который истекает по окончании сезона.
- Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1.
- Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
- В прошлом году Месси впервые стал чемпионом мира.
Источник: твиттер Managing Barca