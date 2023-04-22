Месси попросил у «Барселоны» сделать все возможное для своего возвращения (Жерар Ромеро)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси настроен на летний трансфер в «Барселону». Он попросил у клуба сделать все возможное для своего возвращения, пишет Managing Barca со ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро.

Если до лета Месси поймет, что переход в «Барселону» не состоится, он продлит контракт с «ПСЖ», который истекает по окончании сезона.