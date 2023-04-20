Канчельскис: «Челси» превратился в посмешище после ухода Абрамовича»

Андрей Канчельскис отметил деградацию «Челси» после смены владельца.

Роман Абрамович владел клубом с 2003 по 2022 год.

Он продал команду американцу Тодду Боули и его партнерам.

Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пошли на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

«Думаю, что после ухода Романа Абрамовича «Челси», конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда.

При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоeвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы.

Солидарен с болельщиками: они правы во всeм. Желаю им удачи, и чтобы они ещe когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», – сказал Канчельскис.