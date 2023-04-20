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    • Канчельскис: «Челси» превратился в посмешище после ухода Абрамовича»

    Канчельскис: «Челси» превратился в посмешище после ухода Абрамовича»

    Андрей Канчельскис отметил деградацию «Челси» после смены владельца.

    • Роман Абрамович владел клубом с 2003 по 2022 год.
    • Он продал команду американцу Тодду Боули и его партнерам.
    • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пошли на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

    «Думаю, что после ухода Романа Абрамовича «Челси», конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда.

    При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоeвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы.

    Солидарен с болельщиками: они правы во всeм. Желаю им удачи, и чтобы они ещe когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», – сказал Канчельскис.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4308

      fakeid 37 минут назад

      я! я знаю другой клуб, который был посмешищем всегда, даже после смены владельца в прошлом году! но вам не скажу) гы-гы)

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