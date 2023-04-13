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    «Говорят, у него проблемы с режимом»: Попов – о спаде Захаряна

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов порассуждал об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    – «Динамо» может хорошо заработать на Захаряне, но вопрос в том, нужен ли он «Челси». Что-то хорошее есть в Арсене, но в 19 лет он психует на поле, высказывает несогласие с какими-то эпизодами. Это не делает его благоразумным и лидером команды.

    Почему не складывается в нынешнем сезоне? Говорят, у него какие-то проблемы с режимом. Талантливый игрок не сможет развить свой талант, если не будет работать, а усердная работа – это, как я подозреваю, не про Захаряна.

    По крайней мере, пока, но может, еще возьмется за голову, он может быть хорошим футболистом.

    – Может, его надломили истории про «Челси»?

    – Я не думаю, что это может надломить. Наоборот, это очередной вызов – о тебе говорят в Европе, значит, ты должен еще больше работать. По идее, должно быть так, а не наоборот.

    – Но ты уже представлял, как будешь забивать «Ливерпулю», а выходишь против «Химок».

    – Так ты забей еще «Химкам». О чем тут говорить. Человек не разрывает даже РПЛ, которая деградирует из года в год. Тяжело тут говорить, что он сможет разрывать АПЛ.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Зимой хавбек отказал «Галатасараю».

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    Источник: «РБ Спорт»

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