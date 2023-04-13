В КХЛ со следующего сезона будет новый участник

Сегодня состоялся совет директоров КХЛ. На нем принято решение вернуть в лигу тольяттинскую «Ладу». Она выступит уже в следующем сезоне – в Восточной конференции.

Таким образом, в следующем сезоне КХЛ будет 23 клуба.

Как сообщили в Тольятти, бюджет клуба на сезон составит 1,4 миллиарда рублей.