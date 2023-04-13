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    В КХЛ со следующего сезона будет новый участник

    Сегодня состоялся совет директоров КХЛ. На нем принято решение вернуть в лигу тольяттинскую «Ладу». Она выступит уже в следующем сезоне – в Восточной конференции.

    Таким образом, в следующем сезоне КХЛ будет 23 клуба.

    Как сообщили в Тольятти, бюджет клуба на сезон составит 1,4 миллиарда рублей.

    • «Ладу» исключили из КХЛ в 2018 году.
    • 5 лет клуб провел в Высшей хоккейной лиге (2-й по силе дивизион России).
    • «Лада» – 2-кратный чемпион России (1994 и 1996 годы).

    Источник: КХЛ

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