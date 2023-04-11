«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Аке, Диаш, Стоунз, Родриго, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд.
«Бавария»: Зоммер, Дэвис, Упамекано, де Лигт, Канселу, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Сане, Мане.
«Сити» в 1/8 финала прошел «Лейпциг», «Бавария» обыграла «ПСЖ».
Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».
Прогноз на матч Манчестер Сити – Бавария
Где смотреть матч Манчестер Сити – Бавария
Источник: «Бомбардир»