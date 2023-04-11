Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Бавария»: 1/4 финала Лиги чемпионов

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Бавария»: 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля 2023, 20:01

«Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

«Сити» в 1/8 финала прошел «Лейпциг», «Бавария» обыграла «ПСЖ».

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».

  • Матч состоится во вторник, 11 апреля.
  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
  • Игру также будет транслировать «Фонбет».
  • Начало – в 22:00 мск.

«Сити» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу англичан составляет 1,75. На ничью можно поставить за 4,20. На выигрыш мюнхенцев дают 4,60.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Трансляции Бавария Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
3
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
2
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
3
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
6
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:17
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:15
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:11
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:10
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:08
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
10:06
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+