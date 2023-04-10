Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Бавария»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 11 апреля 2023

    «Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Сити» в 1/8 финала прошел «Лейпциг», «Бавария» обыграла «ПСЖ».

    Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».

    • Матч состоится во вторник, 11 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Сити» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу англичан составляет 1,75. На ничью можно поставить за 4,20. На выигрыш мюнхенцев дают 4,60.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 