«Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Сити» в 1/8 финала прошел «Лейпциг», «Бавария» обыграла «ПСЖ».

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».

Матч состоится во вторник, 11 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Сити» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу англичан составляет 1,75. На ничью можно поставить за 4,20. На выигрыш мюнхенцев дают 4,60.