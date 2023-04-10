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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 11 апреля 2023

    «Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 38 (4,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.80
    • Ничья – 4.26
    • Победа «Баварии» – 4.71

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Бавария

    Источник: «Бомбардир»

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