«Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Манчестер Сити: Эдерсон – Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Кайл Уокер – Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва – Рияд Марез, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
- Бавария: Ян Зоммер – Матейс де Лигт, Бенджамин Павар, Дайо Упамекано – Жоау Канселу, Лерой Сане, Кингсли Коман, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала – Садио Мане, Томас Мюллер.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 38 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».
Коэффициенты:
- Победа «Сити» – 1.80
- Ничья – 4.26
- Победа «Баварии» – 4.71
Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)
Источник: «Бомбардир»