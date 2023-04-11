«Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 38 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграла «Бавария».

Коэффициенты:

Победа «Сити» – 1.80

Ничья – 4.26

Победа «Баварии» – 4.71

Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

Где смотреть матч Манчестер Сити – Бавария