Воспитанник «Краснодара»: «С чехами пить тяжелее, эти ребята совсем отбитенькие, русские поадекватнее»

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал, как употребляют алкоголь чешские футболисты.

– Комличенко рассказывал, что даже в высшей лиге Чехии футбол и пиво – неразделимые вещи. А что происходило в низших дивизионах?

– Я недолго играл в третьей лиге Чехии, и скажу так, что пить с ними – это жесть.

После матчей никто не стоит на ногах. Отдельное событие – знакомство с новичками. Я попал под такую вечеринку. Причeм ты не можешь отказать, иначе может разгореться конфликт.

Но я и не упирался, честно говоря. Зато выглядит это очень весело, настоящая церемония, а не просто сели и стали пить: конкурсы, танцы, песни.

На следующий день после такого настоящая погибель. Но это делалось всегда, когда следующий день свободный от тренировок.

В Словакии, конечно, пьют меньше, хоть и две близкие страны.

– С кем тяжелее пить: с чехами или с русскими?

– С чехами, русские поадекватнее, эти ребята совсем отбитенькие. Я был там всего полгода, но поучаствовал в огромном количестве гулянок.