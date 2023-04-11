Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Воспитанник «Краснодара»: «С чехами пить тяжелее, эти ребята совсем отбитенькие, русские поадекватнее»

    Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал, как употребляют алкоголь чешские футболисты.

    – Комличенко рассказывал, что даже в высшей лиге Чехии футбол и пиво – неразделимые вещи. А что происходило в низших дивизионах?

    – Я недолго играл в третьей лиге Чехии, и скажу так, что пить с ними – это жесть.

    После матчей никто не стоит на ногах. Отдельное событие – знакомство с новичками. Я попал под такую вечеринку. Причeм ты не можешь отказать, иначе может разгореться конфликт.

    Но я и не упирался, честно говоря. Зато выглядит это очень весело, настоящая церемония, а не просто сели и стали пить: конкурсы, танцы, песни.

    На следующий день после такого настоящая погибель. Но это делалось всегда, когда следующий день свободный от тренировок.

    В Словакии, конечно, пьют меньше, хоть и две близкие страны.

    – С кем тяжелее пить: с чехами или с русскими?

    – С чехами, русские поадекватнее, эти ребята совсем отбитенькие. Я был там всего полгода, но поучаствовал в огромном количестве гулянок.

    Новости по теме
    Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году
    «Зенит» ищет нового вратаря: клуб рассматривает две кандидатуры 11
    Кто сыграл больше матчей в РПЛ? 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2023 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14305

      Алексей З 7 часов назад

      Третья чешская лига, ***, где вы нашли это сокровище ? Похоже не играть , не пить не умеет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 