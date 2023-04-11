Воспитанник «Краснодара»: «С чехами пить тяжелее, эти ребята совсем отбитенькие, русские поадекватнее»

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин рассказал, как употребляют алкоголь чешские футболисты.
– Комличенко рассказывал, что даже в высшей лиге Чехии футбол и пиво – неразделимые вещи. А что происходило в низших дивизионах?
– Я недолго играл в третьей лиге Чехии, и скажу так, что пить с ними – это жесть.
После матчей никто не стоит на ногах. Отдельное событие – знакомство с новичками. Я попал под такую вечеринку. Причeм ты не можешь отказать, иначе может разгореться конфликт.
Но я и не упирался, честно говоря. Зато выглядит это очень весело, настоящая церемония, а не просто сели и стали пить: конкурсы, танцы, песни.
На следующий день после такого настоящая погибель. Но это делалось всегда, когда следующий день свободный от тренировок.
В Словакии, конечно, пьют меньше, хоть и две близкие страны.
– С кем тяжелее пить: с чехами или с русскими?
– С чехами, русские поадекватнее, эти ребята совсем отбитенькие. Я был там всего полгода, но поучаствовал в огромном количестве гулянок.