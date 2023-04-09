«Спартак» может вернуть Асхабадзе или Измайлова

В «Спартаке» размышляют о перестановках в руководстве клуба. Должность генерального директора может потерять Евгений Мележиков.

«Пару недель назад бывший гендир «Спартака», а ныне генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в телефонном разговоре с одним из топов «Лукойла» предложил свою кандидатуру на пост гендиректора «Спартака».

При этом в «Лукойле» действительно не исключают возможность перестановок в топ-менеджменте красно-белых и смену генерального директора. При этом окончательное решение о судьбе Евгения Мележикова в еще не принято и, скорее всего, приниматься оно будет в конце сезона.

Помимо Асхабадзе, по словам источников, рассматривается, в том числе кандидатура еще одного бывшего топ-менеджера «Спартака» Наиля Измайлова», – написал телеграм-канал «Мутко против».