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«Спартак» может вернуть Асхабадзе или Измайлова

9 апреля 2023, 14:14
4

В «Спартаке» размышляют о перестановках в руководстве клуба. Должность генерального директора может потерять Евгений Мележиков.

«Пару недель назад бывший гендир «Спартака», а ныне генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в телефонном разговоре с одним из топов «Лукойла» предложил свою кандидатуру на пост гендиректора «Спартака».

При этом в «Лукойле» действительно не исключают возможность перестановок в топ-менеджменте красно-белых и смену генерального директора. При этом окончательное решение о судьбе Евгения Мележикова в еще не принято и, скорее всего, приниматься оно будет в конце сезона.

Помимо Асхабадзе, по словам источников, рассматривается, в том числе кандидатура еще одного бывшего топ-менеджера «Спартака» Наиля Измайлова», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Измайлов сейчас возглавляет ФНЛ.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Команда продолжает защиту титула в Кубке России.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (4)
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derrik2000
1681039354
Круговорот генеральных директоров в Спартаке. ))) Чё, нет более никого или ума "эффективным манагерам" Лукойла не хватает, чтобы подыскать кого-то другого, возможно, более достойного???
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эд100
1681039758
трудно сказать в чём проблема Спартака (и не надо бросаться диванными экспертизами огульно), но она явно есть, и делать что то надо срочно. больше загадить текущий чемпионат уже нельзя, но начинать следующий надо решив проблемы. да и кубок нельзя отдавать без боя.
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ScarlettOgusania
1681040815
В московском «Спартаке» довольны работой Евгения Мележикова на посту генерального директора. Если же перестановки все-таки произойдут и Мележиков покинет этот пост, наиболее вероятный кандидат ему на смену – член совета директоров «Спартака» Олег Малышев...
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alefreddy
1681047557
команда поплыла пора менять менеджемент
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