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    «Спартак» может вернуть Асхабадзе или Измайлова

    В «Спартаке» размышляют о перестановках в руководстве клуба. Должность генерального директора может потерять Евгений Мележиков.

    «Пару недель назад бывший гендир «Спартака», а ныне генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в телефонном разговоре с одним из топов «Лукойла» предложил свою кандидатуру на пост гендиректора «Спартака».

    При этом в «Лукойле» действительно не исключают возможность перестановок в топ-менеджменте красно-белых и смену генерального директора. При этом окончательное решение о судьбе Евгения Мележикова в еще не принято и, скорее всего, приниматься оно будет в конце сезона.

    Помимо Асхабадзе, по словам источников, рассматривается, в том числе кандидатура еще одного бывшего топ-менеджера «Спартака» Наиля Измайлова», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Измайлов сейчас возглавляет ФНЛ.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Команда продолжает защиту титула в Кубке России.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2369

      alefreddy 2 часа назад

      команда поплыла пора менять менеджемент

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      Рейтинг: +1584

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      В московском «Спартаке» довольны работой Евгения Мележикова на посту генерального директора. Если же перестановки все-таки произойдут и Мележиков покинет этот пост, наиболее вероятный кандидат ему на смену – член совета директоров «Спартака» Олег Малышев...

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      Рейтинг: +839

      эд100 4 часа назад

      трудно сказать в чём проблема Спартака (и не надо бросаться диванными экспертизами огульно), но она явно есть, и делать что то надо срочно. больше загадить текущий чемпионат уже нельзя, но начинать следующий надо решив проблемы. да и кубок нельзя отдавать без боя.

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      Рейтинг: +21174

      derrik2000 4 часа назад

      Круговорот генеральных директоров в Спартаке. )))
      Чё, нет более никого или ума "эффективным манагерам" Лукойла не хватает, чтобы подыскать кого-то другого, возможно, более достойного???

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