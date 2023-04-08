Кушанашвили: «Юран – один из самых одаренных сучьих потрохов в российском тренерском цехе»

Журналист Отар Кушанашвили охарактеризовал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«В «Пари НН» думают: что-то нужно делать, что-то не задался у нас второй отрезок чемпионата. Приглашают Юрана.

Когда он откуда-то уходит, начинаются домыслы, как много он пьет. Пьет мертвую, пьет горькую. О том, что он допивается до положения риз. Но на поверку это очень добрый, светлый и хороший человек.

А какой он тренер, спросите у Туфана Садыгова. Юран – один из самых одаренных сучьих потрохов в тренерском цехе РФ. Буду следить судьбой Юрана в «Пари НН». Буду болеть за него», – сказал Кушанашвили на ютуб-канале «Это футбол, брат!».