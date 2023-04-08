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    Кушанашвили: «Юран – один из самых одаренных сучьих потрохов в российском тренерском цехе»

    Журналист Отар Кушанашвили охарактеризовал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

    «В «Пари НН» думают: что-то нужно делать, что-то не задался у нас второй отрезок чемпионата. Приглашают Юрана.

    Когда он откуда-то уходит, начинаются домыслы, как много он пьет. Пьет мертвую, пьет горькую. О том, что он допивается до положения риз. Но на поверку это очень добрый, светлый и хороший человек.

    А какой он тренер, спросите у Туфана Садыгова. Юран – один из самых одаренных сучьих потрохов в тренерском цехе РФ. Буду следить судьбой Юрана в «Пари НН». Буду болеть за него», – сказал Кушанашвили на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 15:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +359

      Литейный 4 (returned) 12 часов назад

      Язык у Кушанашвили как помело. Языком плетет, что коклюшками! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +18463

      ilichkadr 14 часов назад

      Просто о себе напомнил. Лет так этак 25, Кушанашвили вышивал и куралесил по-взрослому!

      2
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      Рейтинг: +1452

      moskowcity-petrv 14 часов назад

      Чёт этот чурек словами кидается не уместными

      1
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Слова "сучий потрох" больше подходят для характеристики Куша, чем для Юрана, как бы дружелюбно Куш ни высказывался своим сучьим ртом.

      4
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