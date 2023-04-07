«Растворившийся на поле призрак»: французский журналист разнес Месси за игру в «ПСЖ»

Известный французский журналист Даниэль Риоло призвал нападающего Лионеля Месси уйти из «ПСЖ».
«Какие воспоминания о нем останутся у болельщиков «ПСЖ»? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Конечно, это провал.
У всех есть телевизор – мы видели, как он играл в «Барселоне». Ему не нужно было переходить в «ПСЖ», чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы.
Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько голов, но не показал ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.
Спасибо, Месси. Ты один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – заявил Риоло.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.
- Месси забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 33 матчах за клуб в этом сезоне.