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    «Растворившийся на поле призрак»: французский журналист разнес Месси за игру в «ПСЖ»

    Известный французский журналист Даниэль Риоло призвал нападающего Лионеля Месси уйти из «ПСЖ».

    «Какие воспоминания о нем останутся у болельщиков «ПСЖ»? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Конечно, это провал.

    У всех есть телевизор – мы видели, как он играл в «Барселоне». Ему не нужно было переходить в «ПСЖ», чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы.

    Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько голов, но не показал ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.

    Спасибо, Месси. Ты один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – заявил Риоло.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.
    • Месси забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 33 матчах за клуб в этом сезоне.

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    Источник: RMC Sport

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    07.04.2023 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7768

      mihail200606 7 апреля, 12:09

      Да уж, ошибка этот псж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:53

      А где же в это время была ваша национальная гордость - Мбаппе ?
      Помоложе вроде...

      0
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