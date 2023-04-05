«Враг будет разбит»: на фасад «Ростов-Арены» вывели цитаты погибшего военкора Татарского

Цитаты погибшего военкора Владлена Татарского были выведены на медиафасад «Ростов-Арены».
- Татарский погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге.
- Пострадали 40 человек.
На фасаде стадиона в Ростова появилась цитата Татарского на фоне российского триколора: «Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного».
Цитату военкора вывели по инициативе его друга, который ведет телеграм-канал, посвященный военной тематике. Директор стадиона Геннадий Попов заявил, что надпись будет транслироваться в течение пяти дней.
Источник: ТАСС