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    «Враг будет разбит»: на фасад «Ростов-Арены» вывели цитаты погибшего военкора Татарского

    Цитаты погибшего военкора Владлена Татарского были выведены на медиафасад «Ростов-Арены».

    • Татарский погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге.
    • Пострадали 40 человек.

    На фасаде стадиона в Ростова появилась цитата Татарского на фоне российского триколора: «Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного».

    Цитату военкора вывели по инициативе его друга, который ведет телеграм-канал, посвященный военной тематике. Директор стадиона Геннадий Попов заявил, что надпись будет транслироваться в течение пяти дней.

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    Источник: ТАСС

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    05.04.2023 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 15:10

      Татарский каким боком к Ростову ?
      Стадион его именем назовите, раз на то пошло.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 5 апреля, 16:34

      А что не так? Стадион не может поддержать память о человеке?

      2
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      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > R_a_i_n 5 апреля, 16:47

      Конечно может.
      Сколько на поле боя погибло , а почему только его вспоминают, хотя он погиб в глубоком тылу ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 5 апреля, 17:19

      Если ты не интересуешься, то для тебя и не вспоминают. А вообще заметки, периодически появляются. Памятники на аллеях ставят. Ты поищи.

      1
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      Рейтинг: +981

      Riot Zero > Алексей З 5 апреля, 21:29

      Опять ты падаль, на ветке Ростова тусуешься.

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      Рейтинг: +850

      dragoon000320 5 апреля, 14:51

      фу позор... Ростов у меня потерял всякое уважение

      3
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