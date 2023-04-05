Дзюба – о незабитом пенальти «Краснодару»: «Недооценил, что вратари в РПЛ не прыгают. Смотрю, а он стоит. Ну я и ***»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не забил пенальти в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2) в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким.

– Видели мы твой пенальти «Краснодару», ***. Вась, ты ему скажи, что если мяч до ворот не докатывается, гол нельзя забить.

– Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он *** [упадет]».

– Так у тебя замах длится секунд сорок.

– Смотрю, а он стоит. Ну я и ***. Я шоумен!