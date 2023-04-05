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    Дзюба – о незабитом пенальти «Краснодару»: «Недооценил, что вратари в РПЛ не прыгают. Смотрю, а он стоит. Ну я и ***»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не забил пенальти в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2) в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким.

    – Видели мы твой пенальти «Краснодару», ***. Вась, ты ему скажи, что если мяч до ворот не докатывается, гол нельзя забить.

    – Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он *** [упадет]».

    – Так у тебя замах длится секунд сорок.

    – Смотрю, а он стоит. Ну я и ***. Я шоумен!

    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
    • Его контракт истекает летом, но «Локомотив» намерен его продлить.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    05.04.2023 13:36
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