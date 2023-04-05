Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «Все, кто сомневались в Дзюбе, притихли и молчат»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

    «Дзюба просто отлично вернулся в РПЛ. Я всегда говорил, что он по-прежнему хорош и умеет забивать голы. Что-то сейчас все, кто в нем сомневался, притихли, уткнулись в тряпочку и молчат.

    У меня не было сомнений насчет него. Класс у него остался, мастерство есть. Забивать он точно не разучился. «Локомотив» все правильно сделал. Молодцы, что не побоялись его взять», – сказал Мостовой.

    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
    • Его контракт истекает летом, но «Локомотив» намерен его продлить.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    «Ну так нельзя, ***»: Дзюба и Слуцкий запускают юмористическое шоу, первый выпуск – с легендой ЦСКА 1
    Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался
    Семин охарактеризовал Дзюбу и объяснил его всплеск в «Локомотиве» 1
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +774

      эд100 38 секунд назад

      зюба то глядишь с такой игрой поотмоется малость, а тебе саша за любой счёт не светит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 12 минут назад

      Рукаку он и есть Рукаку, молчит помойка питерская, не захотела ему платить вот теперь и язык в жопе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Да ладно, притихли только такие, как ты, остальные же своё мнение о Дзюбе не поменяли. Я уверен, что успешных игр у него будет мало. К тому же человеческие качества этот нарцисс никогда уже не поменяет и будет продолжать получать массу плевков в свою сторону.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4155

      raritet 41 минуту назад

      А уж закатит своему бывшему клубу, сразу Европа проснется, наперегонки будут биться за право взять Дзюбиньо.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 