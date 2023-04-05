Мостовой: «Все, кто сомневались в Дзюбе, притихли и молчат»

зюба то глядишь с такой игрой поотмоется малость, а тебе саша за любой счёт не светит...
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».
«Дзюба просто отлично вернулся в РПЛ. Я всегда говорил, что он по-прежнему хорош и умеет забивать голы. Что-то сейчас все, кто в нем сомневался, притихли, уткнулись в тряпочку и молчат.
У меня не было сомнений насчет него. Класс у него остался, мастерство есть. Забивать он точно не разучился. «Локомотив» все правильно сделал. Молодцы, что не побоялись его взять», – сказал Мостовой.
- Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
- Его контракт истекает летом, но «Локомотив» намерен его продлить.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.