Мостовой: «Все, кто сомневались в Дзюбе, притихли и молчат»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба просто отлично вернулся в РПЛ. Я всегда говорил, что он по-прежнему хорош и умеет забивать голы. Что-то сейчас все, кто в нем сомневался, притихли, уткнулись в тряпочку и молчат.

У меня не было сомнений насчет него. Класс у него остался, мастерство есть. Забивать он точно не разучился. «Локомотив» все правильно сделал. Молодцы, что не побоялись его взять», – сказал Мостовой.