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    Митрович дисквалифицирован на восемь матчей: он толкнул арбитра в Кубке Англии

    Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович получил длительную дисквалификацию за толчок судьи в Кубке Англии.

    28-летний серб выразил недовольство тем, что судья матча с «МЮ» Крис Кавана удалил полузащитника «Фулхэма» Виллиана за игру рукой после видеопросмотра.

    Митрович толкнул судью, за что тоже получил красную карточку. Независимая комиссия дисквалифицировала серба на восемь матчей во всех турнирах в Англии и оштрафовала игрока на 75 тысяч фунтов.

    Нападающий сможет выйти на поле не раньше 13 мая.

    Фото: IMAGO/Gary Oakley / Global Look Press.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4496

      Oldtrafford83 5 часов назад

      Винить в этом надо только себя ибо нех.уй!

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