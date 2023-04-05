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  • Митрович дисквалифицирован на восемь матчей: он толкнул арбитра в Кубке Англии

Митрович дисквалифицирован на восемь матчей: он толкнул арбитра в Кубке Англии

5 апреля 2023, 00:37
1

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович получил длительную дисквалификацию за толчок судьи в Кубке Англии.

28-летний серб выразил недовольство тем, что судья матча с «МЮ» Крис Кавана удалил полузащитника «Фулхэма» Виллиана за игру рукой после видеопросмотра.

Митрович толкнул судью, за что тоже получил красную карточку. Независимая комиссия дисквалифицировала серба на восемь матчей во всех турнирах в Англии и оштрафовала игрока на 75 тысяч фунтов.

Нападающий сможет выйти на поле не раньше 13 мая.

Фото: IMAGO/Gary Oakley / Global Look Press.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Фулхэм Фулхэм Митрович Александар
Комментарии (1)
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Oldtrafford83
1680670814
Винить в этом надо только себя ибо нех.уй!
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