Митрович дисквалифицирован на восемь матчей: он толкнул арбитра в Кубке Англии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович получил длительную дисквалификацию за толчок судьи в Кубке Англии.

28-летний серб выразил недовольство тем, что судья матча с «МЮ» Крис Кавана удалил полузащитника «Фулхэма» Виллиана за игру рукой после видеопросмотра.

Митрович толкнул судью, за что тоже получил красную карточку. Независимая комиссия дисквалифицировала серба на восемь матчей во всех турнирах в Англии и оштрафовала игрока на 75 тысяч фунтов.

Нападающий сможет выйти на поле не раньше 13 мая.

Фото: IMAGO/Gary Oakley / Global Look Press.