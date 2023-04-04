Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чернов после поражения от «Урала» назвал главную цель «Спартака» на сезон

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    – В перерыве Литвинов сказал, что первый тайм не получился, в частности розыгрыш мяча из штрафной. Во втором тайме удалось исправить, но моменты снова пропали. Что произошло?

    – После гола хотели развить успех. Понимали, что если быстро забьем, эмоциональный фон будет на нашей стороне. У них случились фантастические голы, но можно их поздравить, просто сыграем на матч больше.

    Легких соперников не осталось, мы хотим быть в финале, это наша главная цель на сезон. Не знаю, кто там следующий будет, будем полны решимости взять реванш в финале у «Урала».

    • «Спартак» вылетел в Путь регионов.
    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    «Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 4
    Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 8
    «Ничего страшного»: Чернов – о поражении «Спартака» от «Урала» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2023 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5379

      ААМ 15 часов назад

      Цели СПАМа -вылет из Кубка и место ниже 3-го в ЧР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Главная цель хряков на сезон это не свалиться ниже 10 места! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 