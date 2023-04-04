Чернов после поражения от «Урала» назвал главную цель «Спартака» на сезон

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

– В перерыве Литвинов сказал, что первый тайм не получился, в частности розыгрыш мяча из штрафной. Во втором тайме удалось исправить, но моменты снова пропали. Что произошло?

– После гола хотели развить успех. Понимали, что если быстро забьем, эмоциональный фон будет на нашей стороне. У них случились фантастические голы, но можно их поздравить, просто сыграем на матч больше.

Легких соперников не осталось, мы хотим быть в финале, это наша главная цель на сезон. Не знаю, кто там следующий будет, будем полны решимости взять реванш в финале у «Урала».