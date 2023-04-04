Отец Матвея Мичкова найден мертвым – он пропал в воскресенье вечером

Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, погиб.
Клуб подтвердил смерть Мичкова-старшего и прекращение его поисков, которые длились почти двое суток.
«Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.
Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в официальном заявлении.
Как пишет «СЭ», 51-летнего Андрея Мичкова нашли мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
- 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
- Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
- Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.
Источник: телеграм-канал ХК «Сочи»