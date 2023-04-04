Отец Матвея Мичкова найден мертвым – он пропал в воскресенье вечером

Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, погиб.

Клуб подтвердил смерть Мичкова-старшего и прекращение его поисков, которые длились почти двое суток.

«Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в официальном заявлении.

Как пишет «СЭ», 51-летнего Андрея Мичкова нашли мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.