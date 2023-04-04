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    Отец Матвея Мичкова найден мертвым – он пропал в воскресенье вечером

    Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, погиб.

    Клуб подтвердил смерть Мичкова-старшего и прекращение его поисков, которые длились почти двое суток.

    «Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

    Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в официальном заявлении.

    Как пишет «СЭ», 51-летнего Андрея Мичкова нашли мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

    • 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
    • Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
    • Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.

    Источник: телеграм-канал ХК «Сочи»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 33 минуты назад

      Бедняга. Сочувствую.

      0
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      Рейтинг: +7214

      Из Твери Леха 1 час назад

      какое отношение это имеет к футболу?

      1
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      Рейтинг: +37

      Figo777 1 час назад

      Соболезнования близким...

      0
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