«Челси» может отказаться от приглашения Нагельсмана из-за его возраста

В «Челси» есть сомнения насчет возможного назначения Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера.

Причина – возраст немецкого специалиста. Сейчас ему 35 лет.

Всерьез рассматривается кандидатура Маурисио Почеттино. Клуб контактировал с аргентинцем еще в прошлом году до приглашения Грэма Поттера.

«Челси» идет на 11-м месте в АПЛ после 28 туров.

В 1/4 финала ЛЧ команда встретится с «Реалом».

Поттер проработал в клубе 7 месяцев – его уволили в воскресенье, 2 апреля.

10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal