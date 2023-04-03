«Челси» может отказаться от приглашения Нагельсмана из-за его возраста

В «Челси» есть сомнения насчет возможного назначения Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера.
Причина – возраст немецкого специалиста. Сейчас ему 35 лет.
Всерьез рассматривается кандидатура Маурисио Почеттино. Клуб контактировал с аргентинцем еще в прошлом году до приглашения Грэма Поттера.
- «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ после 28 туров.
- В 1/4 финала ЛЧ команда встретится с «Реалом».
- Поттер проработал в клубе 7 месяцев – его уволили в воскресенье, 2 апреля.
10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal
Источник: Sky Sports