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    «Челси» может отказаться от приглашения Нагельсмана из-за его возраста

    В «Челси» есть сомнения насчет возможного назначения Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера.

    Причина – возраст немецкого специалиста. Сейчас ему 35 лет.

    Всерьез рассматривается кандидатура Маурисио Почеттино. Клуб контактировал с аргентинцем еще в прошлом году до приглашения Грэма Поттера.

    • «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ после 28 туров.
    • В 1/4 финала ЛЧ команда встретится с «Реалом».
    • Поттер проработал в клубе 7 месяцев – его уволили в воскресенье, 2 апреля.

    10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal

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    Источник: Sky Sports

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    03.04.2023 21:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1766

      Artemka444 10 часов назад

      Челси сборник колтунов!!! Это про руководство!!!

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Видимо, в Челси работают здравомыслящие люди. Это только у нас в России идёт бесконечное бессмысленное омолаживание. Посмотрел на Абаскаля в игре с Тереком: растерялся, разорался и ничего придумать не смог, хотя чеченцы оборонялись примитивно. Как можно приглашать в ТОП-клуб с большими задачами 30-летнего пацана? Опыт не приходит в школьные годы, какими бы чудесными они ни были. Лондонцы приняли правильное решение.

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      Рейтинг: +1560

      zarsm > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      а что скажешь про 30 летнего тренера Реймса?)

      1
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      Рейтинг: +12483

      DeStar > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      про опыт вы правы, опыта в 35 лет явно меньше чем хоть у энрике хоть у лопетеги. Но все же не только опыт порой важен, а желание и рвение. Уверен есть тренера высокого уровня, которые вообще нихрена не делают. За них тренируют помощники а они сидят в кабинете и максимум состав определяют. И при этом побеждают) потому что важен настрой, дуХ и все такое)

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY > zarsm 7 часов назад

      Разве здесь есть о чём-то говорить?

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      Рейтинг: +1560

      zarsm > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Я это к тому, что молодой - не всегда плохо)

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      Рейтинг: +3857

      fakeid 18 часов назад

      виллаш-боаша позвали же

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