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    «Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 28-й тур Серии А

    «Наполи» и «Милан» назвали составы на матч 28-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе в воскресенье, 2 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

    Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.93
    • Ничья – 3.69
    • Победа Милана – 4.68

    Где смотреть матч Наполи – Милан

    Прогноз на матч Наполи – Милан

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 21:01
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