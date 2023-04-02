«Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 28-й тур Серии А

«Наполи» и «Милан» назвали составы на матч 28-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе в воскресенье, 2 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.
Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.
Коэффициенты:
- Победа Наполи – 1.93
- Ничья – 3.69
- Победа Милана – 4.68
Где смотреть матч Наполи – Милан
Источник: «Бомбардир»