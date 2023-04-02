«Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 28-й тур Серии А

«Наполи» и «Милан» назвали составы на матч 28-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе в воскресенье, 2 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 1.93

Ничья – 3.69

Победа Милана – 4.68

Где смотреть матч Наполи – Милан

Прогноз на матч Наполи – Милан