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    «Просто ужас, настоящий цирк»: Мостовой – о «Химках»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Химок» в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:6).

    «Химки» — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Вратарь чудит, защиты нет.. Просто хаос», – сказал Мостовой.

    • Команду тренирует Спартак Гогниев.
    • «Химки» отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
    • Химчане в РПЛ с 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    02.04.2023 17:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 11:07

      Настоящие проблемы в Химках конечно не могут сказаться и на игре команды.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 21:51

      Цирк тоже разный бывает. Скорее клоунада)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 2 апреля, 18:00

      Жаль что углового не было, так хотел цирковую "карусель от Гогниева" посмотреть в исполнении Химок. ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n 2 апреля, 17:41

      Мостового не интересует, что все смеются над ним тоже?

      2
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      Рейтинг: +5682

      _Marqella_ > R_a_i_n 2 апреля, 19:56

      а чего ты Химки защищаешь? так то всё правильно сказал...

      0
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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > _Marqella_ 2 апреля, 19:58

      А где ты видела ,что я Химки защищаю??

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      Рейтинг: +5682

      _Marqella_ > R_a_i_n 2 апреля, 20:00

      а.... ты просто Мостового похейтил?

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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > _Marqella_ 2 апреля, 20:05

      нет

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