«Просто ужас, настоящий цирк»: Мостовой – о «Химках»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Химок» в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:6).
«Химки» — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Вратарь чудит, защиты нет.. Просто хаос», – сказал Мостовой.
- Команду тренирует Спартак Гогниев.
- «Химки» отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
- Химчане в РПЛ с 2020 года.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»