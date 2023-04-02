«Просто ужас, настоящий цирк»: Мостовой – о «Химках»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Химок» в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:6).

«Химки» — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Вратарь чудит, защиты нет.. Просто хаос», – сказал Мостовой.