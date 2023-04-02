Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Просто ужас, настоящий цирк»: Мостовой – о «Химках»

2 апреля 2023, 17:08
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Химок» в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:6).

«Химки» — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Вратарь чудит, защиты нет.. Просто хаос», – сказал Мостовой.

  • Команду тренирует Спартак Гогниев.
  • «Химки» отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
  • Химчане в РПЛ с 2020 года.

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1680446507
Мостового не интересует, что все смеются над ним тоже?
Ответить
Enter2006
1680447623
Жаль что углового не было, так хотел цирковую "карусель от Гогниева" посмотреть в исполнении Химок. ))
Ответить
Bozigit
1680461467
Цирк тоже разный бывает. Скорее клоунада)
Ответить
zigbert
1680509265
Настоящие проблемы в Химках конечно не могут сказаться и на игре команды.
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
2
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+