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    Жена Костомарова отреагировала на новость о переводе Романа в немецкую клинику

    Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с дальнейшим лечением своего мужа.

    Сообщалось, что фигуриста готовят к транспортировке в Германию.

    «В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.

    Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – сказала Домнина.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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    01.04.2023 10:34
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