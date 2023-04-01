Жена Костомарова отреагировала на новость о переводе Романа в немецкую клинику

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с дальнейшим лечением своего мужа.
Сообщалось, что фигуриста готовят к транспортировке в Германию.
«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.
Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – сказала Домнина.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: ТАСС