Жена Костомарова отреагировала на новость о переводе Романа в немецкую клинику

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с дальнейшим лечением своего мужа.

Сообщалось, что фигуриста готовят к транспортировке в Германию.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.

Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – сказала Домнина.