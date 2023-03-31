Российских врачей отстранили от лечения Костомарова

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова будут лечить за границей.
По информации Mash, спортсмена готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.
Врачи «Коммунарки» отстранены от работы с Костомаровым в полном составе.
Сейчас фигуриста дистанционно лечат немецкие специалисты. Их задача – стабилизировать состояние больного, чтобы спокойно перевезти его за границу.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Mash