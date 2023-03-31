«Барселона» работает над возвращением Месси: заявление вице-президента клуба

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, возможно ли возвращение Лионеля Месси в клуб.

«Мы на связи с лагерем Месси. Лео знает, как мы его ценим, и я бы хотел, чтобы он вернулся.

Конечно, Месси любит «Барсу» и город, поэтому мы надеемся найти подходящие условия, чтобы продолжить его историю здесь», – заявил Юсте.