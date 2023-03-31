«Барселона» работает над возвращением Месси: заявление вице-президента клуба

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, возможно ли возвращение Лионеля Месси в клуб.
«Мы на связи с лагерем Месси. Лео знает, как мы его ценим, и я бы хотел, чтобы он вернулся.
Конечно, Месси любит «Барсу» и город, поэтому мы надеемся найти подходящие условия, чтобы продолжить его историю здесь», – заявил Юсте.
- В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
- Его контракт с парижанами истекает через 3 месяца.
- Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
- Сообщалось, что он готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения.
Источник: твиттер Фабрицио Романо