Президент РФС Дюков оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки

Александр Дюков считает, что сборная России не сможет сыграть в Кубке Америки из-за позиции футболистов.

«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление.

Теоретически – это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться.

Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки.

Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», – сказал президент РФС.