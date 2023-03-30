Президент РФС Дюков оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки

Александр Дюков считает, что сборная России не сможет сыграть в Кубке Америки из-за позиции футболистов.
«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление.
Теоретически – это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться.
Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки.
Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», – сказал президент РФС.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Чемпионат»