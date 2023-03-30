Тюкавин назвал европейский клуб, который хотел его подписать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, какой клуб из Европы проявлял к нему конкретный интерес.

– Давай про слухи уже о твоем уходе. В феврале 2022-го до всем известных событий была информация, что тобой интересуется дортмундская «Боруссия».

– Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич [агент Алексей Сафонов] точно контактировал с европейскими клубами.

Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном.

В новостях появлялось много клубов, у Захи (Арсена Захаряна) вообще россыпь была.

Цель поиграть в Европе у меня остается.