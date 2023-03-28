Сборная Италии заинтересована в натурализации десяти аргентинцев

Пример натурализации нападающего Матео Ретеги понравился тренерскому штабу сборной Италии.
Теперь итальянцы заинтересованы в привлечении в национальную команду еще десяти аргентинцев:
- Николас Капалдо («Зальцбург»);
- Николас Валентини («Бока Хуниорс»);
- Игнасио Пуч («Атлетико Тукуман»);
- Томас Поццо («Индепендьенте»);
- Джино Инфантино («Росарио Сентраль»);
- Хуан Сфорца («Ньюэллс Олд Бойз»);
- Хусто Джани («Ньюэллс Олд Бойз»);
- Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»);
- Педро де ла Вега («Ланус»);
- Лукас Бельтран («Ривер Плейт»).
Источник: Tuttomercatoweb