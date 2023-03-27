Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал»

Мэйсон Гринвуд критиковал Криштиану Роналду, будучи в молодежной системе «Манчестер Юнайтед».
Англичанину не нравилась игра португальского нападающего в составе «Реала».
Гринвуд называл Роналду «мертвым», подразумевая слабость его выступлений за мадридцев.
В «МЮ» были недовольны такими словами в адрес легенды клуба – Мэйсону указывали, чтобы он вел себя более зрело.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- В 2021-м форвард вернулся в «МЮ», где поиграл вместе с Гринвудом до его ареста.
Источник: The Athletic