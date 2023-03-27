Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал»

Мэйсон Гринвуд критиковал Криштиану Роналду, будучи в молодежной системе «Манчестер Юнайтед».

Англичанину не нравилась игра португальского нападающего в составе «Реала».

Гринвуд называл Роналду «мертвым», подразумевая слабость его выступлений за мадридцев.

В «МЮ» были недовольны такими словами в адрес легенды клуба – Мэйсону указывали, чтобы он вел себя более зрело.