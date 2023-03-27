В МЛС придумали, как заманить Месси: ему будут платить зарплату все клубы лиги

Клубы МЛС нашли способ, как уговорить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси перейти в американскую лигу.

Месси может в июне стать свободным агентом.

Сообщалось, что он рассматривает вариант с переходом в «Интер Майами».

По информации Sport.es, все клубы МЛС будут выплачивать часть зарплаты аргентинца, если он согласится на переход. Такое решение было принято на собрании владельцев клубов лиги.

Боссы команд решили, что переход Месси в МЛС в разы повысит стоимость ТВ-контракта, и траты на аргентинца окупятся. При этом 35-летний футболист сам будет выбирать клуб, в котором он хочет играть.