В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к мексиканскому вингеру Фульхенсио

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил, интересуется ли клуб Раймундо Фульхенсио.

Сообщалось, что москвичи готовы заплатить 3 миллиона евро за вингера «Тигреса» и предложить ему зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

«В мексиканской прессе писали, что «Спартак» проявляет интерес к Фульхенсио? Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», – сказал Зеленов.