Отбор Евро-2024. Бельгия благодаря хет-трику Лукаку победила Швецию (3:0), гол экс-спартаковца не помог Азербайджану против Австрии (1:4)

Сборная Бельгии на старте отбора Евро-2024 победила на выезде шведов. Дубль у Ромелу Лукаку. Это был дебют в бельгийской команде для главного тренера Доменико Тедеско.

В другой встрече Австрия крупно победила Азербайджан. У гостей единственный мяч забил бывший спартаковец Эмин Махмудов.

В трех голах Австрии поучаствовал Марсель Забитцер.

Отбор Евро-2024. Группа F. 1-й тур

Австрия – Азербайджан – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Забитцер, 28; 2:0 – Грегорич, 29; 3:0 – Забитцер, 50; 3:1 – Махмудов, 64; 4:1 – Баумгартнер, 69.

Швеция – Бельгия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Лукаку, 35; 0:2 – Лукаку, 49; 0:3 – Лукаку, 83.

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